牧師設局送厚禮 揭總統夫婦真面目

【本報綜合報道】金建希收受名牌手袋案最早於2023年11月被南韓網媒揭發，其後事件愈演愈烈，總統尹錫悅因此民望大跌，今年5月在龍山總統府就事件向國民致歉。案件最終沒有成為尹錫悅下台的導火線，南韓反腐機構國民權益委員會今年6月認定金建希無違法行為，並無涉及公職人員配偶的處罰規定，自此結案。

全案由旅美牧師崔在永於2022年9月13日把價值300萬韓圜（約1.7萬港元）的名牌手袋贈送給金建希，獲對方接受，崔在永全程用手錶偷拍，而手袋是由南韓一間網媒準備的。崔在永今年5月13日到案受訊，聲稱他了解總統夫婦，所以以偽裝的方式暗訪，以向國民揭露兩人的真面目，又指暗訪並非犯罪行為，而是為保障國民知情權。

由於事件引來猛烈批評，金建希疑似躲避風頭，自去年12月15日陪同尹錫悅結束對荷蘭國事訪問後，長達153天未公開露面，總統室也沒有發布她出席閉門活動的相關照片和影片。直至今年5月16日，金建希才在與柬埔寨總理洪馬內伉儷的招待午宴上公開現身。

尹錫悅民望續挫 堅拒下台 周一公布的最新民調顯示，尹錫悅施政好評率為32.8%，較上一次調查下降1.9個百分點，差評率為63.2%，較上一次調查上升1.4個百分點，箇中原因與金建希引起的種種爭議不無關係。在野黨亦要求推進《金建希獨檢法》，給尹錫悅施加巨大壓力。不過可以預見的是，尹錫悅不會輕易下台，他於今年2月受訪時曾表示，金建希收受手袋可能是一場精心策劃的政治陰謀，應對總統官邸進行有效管理，未來需要進一步劃清界限，以免引發國民的誤解、不安和擔憂。