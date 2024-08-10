涉抄論文兼履歷造假 「第一夫人」金建希醜聞不斷

【本報綜合報道】現年51歲的金建希，年輕時並無涉及政壇，反而對藝術非常感興趣。自本科畢業後，她還就讀研究生及博士課程，繼續深造藝術，其後更創辦文化藝術展覽策劃公司，投身商界。她成為第一夫人醜聞不斷，「蜜月期」不長，包括被揭發履歷造假、碩士論文涉嫌抄襲等，早前更爆出收受名牌手袋醜聞，民眾對她的好感所餘無幾，讓她成為尹錫悅的政治負資產。

金建希於1972年9月2日出生於京畿道楊平，本科畢業於南韓京畿大學繪畫系。她曾擔任全職藝術講師和教授，並於2009年開始擔任文化藝術展覽策劃公司的行政總裁，至2012年與總統尹錫悅結婚，2022年5月10日隨尹錫悅就任總統而成為南韓第一夫人。金建希過去在社交平台上發布的貼文大多數都與藝術相關，曾發布與日本頂尖建築師安藤忠雄的合影，顯示出她在藝術上的愛好。

與尹錫悅年紀差距大惹非議 據金建希自述，她與尹錫悅是由共同相識的和尚牽線搭橋認識。由於與尹錫悅在年齡、興趣等方面都相差甚遠，兩人的婚姻曾遭到外界質疑。在尹錫悅競選時，有關她曾當陪酒小姐、整容、虛報履歷等新聞滿天飛。