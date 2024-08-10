查總統夫人涉貪案 南韓官員寓所亡

曾稱上級要求結束搜證 感到內疚 南韓傳媒昨日報道，負責調查南韓總統夫人金建希收受名牌手袋案件的反貪官員，周四被發現倒斃家中，現場發現疑似遺書的字條。報道指，他曾向友人透露金建希案被要求結案，這讓他良心有愧，感到很痛苦，認為此案應移交檢察機關處理。大田地方檢察廳決定不為死者進行屍檢，世宗南警察署計劃在不提出指控的情況下結案。

委員會早前指不涉違法結案 金建希被指於2022年6月從旅美牧師崔在永收受名牌香水及化妝品，同年9月收受價值相當於300萬韓圜（約1.7萬港元）的名牌手袋。

2023年12月19日，公民團體「參與連帶」向國民權益委員會檢舉總統尹錫悅、金建希和崔在永，國民權益委員會今年6月10日公布調查結果，指金建希無違法行為，宣布結案。

警方發現疑似遺書 拒公開 死者「金某」為國民權益委員會負責反貪的一名高級官員，曾任代理局長，統籌過共同民主黨前黨魁李在明使用緊急直升機、金建希收受名牌包等案件調查工作。他的下屬發現他沒有上班，也無法聯絡，於是前往他位於世宗市鐘村洞的寓所查看，發現他在家中死亡。警方在現場發現相信是遺書的字條，但拒絕公開內容。

韓媒指，死者的朋友稱他為「局長」，他曾於今年6月27日約友人喝酒，說國民權益委員會高層要求讓金建希收受名牌包事件結案，「我不這麼想，但又沒辦法反對，真痛苦」。他再於周二向朋友傳短訊指最近國民權益委員會讓大家失望，真的很抱歉，感到很內疚。友人當時安慰他再忍一下，會有能夠履行職責的時機。

在野黨矢言將帶頭查明真相 南韓最大在野黨共同民主黨國會發言人李素永表示，為國民權益委員會官員去世哀悼的同時，該黨將帶頭查明真相，對逝者離世負有責任的人，應立即供認自己的行為並道歉。本報綜合報道