陝西暴雨沖走汽車 京廣鐵路部分停駛

內地極端天氣持續，陝西省延安市志丹縣周四深夜至昨日凌晨突然落暴雨，打破當地最大降雨量紀錄，釀成水災沖走大量車輛，更一度有人受困。縣政府昨日指暫無人命傷亡報告，正統計車輛受損情況。中央氣象台同日繼續發布暴雨和高溫橙色預警，多地啟動防汛4級應急響應。受河北省暴雨影響，連接北京和廣州的京廣鐵路部分旅客列車昨日出現延誤或停止服務。

志丹縣周四晚上8時至昨日凌晨5時遭遇區域性大暴雨和局部地區性特大暴雨，全縣平均降雨量達124.8毫米，最大降雨量達到179.1毫米。志丹縣城隍廟溝附近商戶形容，暴雨落得又急又猛，前所未見，市內積水和泥高達兩米，由於住戶的車輛都泊在街上，積水洶湧而過把車輛全都沖走。直至昨日上午，市面仍然充滿泥黃色積水，大量汽車堵塞街道，民眾寸步難行。消防、環境衞生等部門到場救災，水、電、氣等生活基礎設施逐步恢復正常。

國家防汛抗旱總指揮部昨日向北京、天津、河北、四川、內蒙古啟動防汛4級應急響應。中央氣象台預計，昨日至今日內蒙古中部和東南部、河北、北京、天津、四川盆地西部等地部分地區有大到暴雨，其中河北中北部、北京西部和東北部、四川盆地西南部等地部分地區有大暴雨，局地有雷暴大風或冰雹等強對流天氣。內蒙古中部、華北、西北地區東南部、西南地區東部等地的部分地區，將有8級以上雷暴大風或冰雹天氣。

廣泛酷熱 湖北江蘇料40℃ 新疆沿天山地區和伊犁河谷、黃淮南部、江漢、江淮、江南、華南、四川東部、重慶及貴州東部等地，昨日白天料有攝氏35度以上高溫天氣，其中新疆伊犁河谷、河南南部、安徽大部、江蘇中南部、上海、浙江、湖北大部、湖南大部、江西、福建西北部、重慶中南部和東北部、廣西東部、廣東中西部等地部分地區最高氣溫37度以上，湖北東部、江蘇南部、浙江中北部局地可達40度以上。本報綜合報道