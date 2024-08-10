遊客赴紐國遭撤簽證 旅社涉疏忽

【本報綜合報道】福建廈門一名女子近日向內媒投訴，她早前通過陝西西安一間旅行社辦理新西蘭簽證，但轉機赴紐時遭該國移民局調查，由於旅行社沒有溝通過申請資料，導致其實際行程與申請簽證時提交的行程單不符，簽證因此被臨時取消。她無法成行，更損失近萬元人民幣旅行費用。

移民局稱與行程單不符 牛女士表示，自己計劃6月底前往新西蘭旅行，於是4月29日通過去哪兒網站找到一間名為「海外假期專營店」的商家代辦新西蘭電子簽證，並在線支付1,350元人民幣（約1,470港元）簽證費，提交辦理簽證的資料期間，一直未獲告知需要提供行程單。她6月30日凌晨在海南海口辦理中轉值機時，被工作人員告知新西蘭移民局需要對她進行電話調查，過程持續了40分鐘，對方稱因其行程和上傳的資料完全不一致，臨時取消其簽證。

牛女士批評旅行社事後還一直隱瞞，說申請時沒給她提交過任何行程單，她之後從移民局提取到其簽證檔案，的確有一份行程單。

她要求旅行社退款並賠償酒店、機票等旅行損失，但遭到拒絕。涉事旅行社工作人員回應稱，牛女士可通過法律途徑解決，或者去找平台。涉事平台則表示，可幫消費者進行退款處理，但無法承擔額外經濟損失。