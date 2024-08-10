商人被指長城下違建莊園 當局徹查

【本報綜合報道】內地一名女子近日實名舉報商人王××在北京八達嶺長城腳下毀林挖山、違建莊園，引發關注。北京市延慶區相關部門回應指，當地已成立調查組，正開展調查工作。媒體評論指，竟然有人敢在長城腳下動土，多年來一直沒被發現和制止，認為要徹查其身份及涉事地點。

舉報人拍下現場畫面 女子張××舉報指，王××圈佔延慶八達嶺長城腳下山林，破壞山體植被，開山取石，建立私人莊園。王××從2020年起，在該塊地建起圍牆和大門，在未取得採礦許可證和建設許可證下，連續3年擅自開鑿八達嶺長城腳下山體，毀壞林地，開採強風化基岩和建築用沙，同時違規挖掘建設窰洞、水池、院落等。

張××表示，王××所為涉嫌違法，又指畫面都是自己現場拍攝，半個月前曾在網絡平台舉報，相關部門稱已介入處理，但至今無具體結果。延慶區八達嶺鎮政府城鄉規劃建設辦公室工作人員回應指，舉報內容需調查核實，正搜集證據。延慶區政府已成立調查組，延慶區生態環境局、北京市規劃和自然資源委員會延慶分局等多部門一起開展調查取證工作。