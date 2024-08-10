買屍肢解製材料 山西企業遭查封

律師曝光案情 內媒報道遭下架 山西奧瑞生物材料有限公司涉嫌從多地非法購買逾4,000具遺體、殘肢作原材料，粗暴肢解後用於生產植入性材料產品，內地律師和媒體曝光案件後引起廣泛關注。內媒指，涉事公司此前已被公安查封，上月被山西省市監局列入經營異常名錄，多地民政局稱已跟進調查。惟至昨日，不少相關報道已被下架。

據內媒報道，山西奧瑞2007年起逐步引進叢茂義、蘇成忠收購中國輻射防護研究院及員工的股份，叢茂義是最大股東、法人代表，擔任董事長；蘇成忠擔任總經理，李寶興實際負責公司營運，也是整件事的操控者，由他指揮所有違法行為。

資料顯示，現年69歲的李寶興為研究員和博士生導師，專業是人體解剖與組織胚胎學，原本的工作單位是中國某研究院生物材料製藥技術研究所，當選過全國勞動模範。

他曾發文稱，2001年底山西奧瑞同種異體骨年產量突破1.5萬件，翌年達2萬件，走上規模化發展道路，近20年山西組織庫和山西奧瑞公司共生產、提供臨床20多萬件同種組織移植材料，應用於逾10萬名患者。

律師易勝華周四在微博發文披露案情，直言感到毛骨悚然，稱：「誰敢想像親人死後還要受到這樣粗暴的肢解？誰知道自己領回的親人的骨灰是不是真的？」他認為最絕望的是，現行法律最多只能給這些犯案人員3年以下的處罰，而且沒有罰款，質問「這樣的暴利，這麼輕的處理，該會有多少人以身試法」。

他其後再發文稱，接到北京市司法局來電，探討曝光未決案件情況是否適當的問題；強調為改變這種令人憤怒的現實，願意承受相應代價。

國藥澄清無參與 此前有報道稱，國藥控股泉州有限公司耗材備案結果公示顯示，山西奧瑞以其同種骨植入材料生產商身份出現。國藥昨日發公告指，有部分媒體錯誤記載國藥參與其中，澄清其主要業務為醫藥批發，以藥品經營為主，與山西奧瑞不存在業務往來，也不存在任何關係。本報綜合報道