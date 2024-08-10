反華內容植留學生申請 中介就逮

【本報綜合報道】國家安全部昨日警告，有留學中介機構近期為追求經濟利益和留學率，在學生留學申請文書中植入反華內容，損害國家形象、危害國家安全。當局提醒有意出國留學的學生及家長謹慎接受中介機構提供的文書潤飾加工服務，嚴防境外反華勢力借機展開帶有政治目的的意識形態滲透活動。

文章指，一名張姓學生早前為出境留學，購買留學中介機構的「精英VIP」服務，聘請專業團隊為其度身訂造留學規劃。中介機構負責人小睿（化名）聲稱，有外國高等院校為中國留學生開通綠色通道，申請文書只需適當潤飾就能大大提高成功率。最終學生的申請文書被植入大量迎合反華偏見、包含反動政治言論的虛假內容，留學中介機構異常行為引起國家安全機關注意，機構及其負責人於今年5月被依法處置。

觸間諜法危國安 國家安全部不點名批評，近年有國家持續收緊留學政策，同時妄圖以留學誘導學生展開反華活動。個別留學中介國家安全意識淡薄，不惜迎合反華論調，潛藏危害國家安全風險隱患。當局提醒，有關行為已違反《中華人民共和國反間諜法實施細則》，屬於間諜行為以外的其他危害國家安全行為。