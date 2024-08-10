售護照資料助陸男外遊 台漢落網

【本報綜合報道】台灣一名男子向跨國犯罪集團提供個人護照資料，讓大陸籍男子持假台灣護照外遊，及後更游說其他相屬人士犯案，以每本6,000至7,000美元（約4.68萬至5.46萬港元）價格出售，共涉11本台灣護照。台北地方檢察署前日依違反護照條例、組織犯罪條例等罪起訴7人。

檢方調查指，大陸籍男子韋堅飛、其妻子魏志紅、愛爾蘭籍CHEN XIAO、新加坡籍LEE YONG BRENDAN與KOH YINLIN等受通緝人士組成跨國犯罪集團，在社交網收購台灣護照。台灣男子劉慶昇去年8月接觸犯罪集團，提供證件照予犯罪集團改圖合成，再用之申辦護照。劉慶昇之後游說女友也協助申辦假護照，更加入犯罪集團成為台灣代理人，負責尋覓賣家和指導申辦護照。

起訴6同黨 一人在逃 韋堅飛早前使用假台灣護照入境加拿大海關遭揭發和遣返，並通知台灣當局，而魏志紅持假護照入境台灣被捕，桃園地方檢察署依護照條例起訴，審理期間魏志紅逃亡遭到通緝。台北地方檢察署前日起訴劉慶昇及護照賣家共7人，並指劉慶昇故意把與集團聯繫的電話投海滅證、隱瞞共犯，檢方認為他毫無悔意，建請法院從重量刑。