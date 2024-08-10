張又俠倡深化改革 保障國防

加快練兵 備戰轉型升級

內媒昨日報道，張又俠在文中提到，二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，把持續深化國防和軍隊改革納入進一步全面深化改革總盤子，充分體現對國防和軍隊建設的高度重視。他指出，這是推進中國式現代化的重大時代課題、實現建軍100年奮鬥目標的關鍵一招，也是搶佔國際軍事競爭戰略制高點的迫切需要。