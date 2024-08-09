父偕兒女接力游8句鐘 橫渡瓊州海峽成功

途中遇水母螫 堅持完成 浙江省杭州市餘杭區一名男子10年前起學習游泳，更培育一雙兒女同樣學會游泳。他最近攜同兒女以接力方式，從海南海口橫渡至廣東湛江，穿越獲譽為「水上珠穆朗瑪峰」的瓊州海峽，全程8小時，共游逾22公里。

51歲童國平介紹，他剛開始學習游泳只為改善頸椎問題，卻漸漸愛上該項運動。女兒童雲泥及兒子童雲淵更在其影響下，接觸並養成游泳的喜好。他和孩子們已5次橫渡錢塘江，更一起到新安江和千島湖等地游泳。他形容游泳除了令他變得性格開朗，也使親子關係更加融洽。

習泳改善親子關係 童國平與兒女展開今次挑戰前，已有多次橫渡錢塘江經驗，惟兩者距離相差約20倍。為了挑戰海況複雜的「水上珠穆朗瑪峰」，除了趁每月農曆初一或十五的潮汐時間下海外，他還特意邀請海南的專業俱樂部教練和嚮導，在橫渡前開始訓練。

挑戰開始前兩天，童國平與妻兒乘搭飛機前往海南海口，他與兒女先下水適應海況。到挑戰當日凌晨5時許，一家人已站在起始點，童國平和孩子等候導航員發令，妻子則負責打氣。挑戰開始後，每人每游一小時便交替一次，並游蛙式避免偏離方向。雖然女兒中途被水母螫到臉，但他們最後總算順利橫渡海峽。本報綜合報道