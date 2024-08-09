倘特朗普輸美國大選 拜登無信心和平交接

美國總統拜登周三表示，如果前總統特朗普輸掉11月大選，沒有信心能和平移交權力；特朗普的競選團隊暫未置評。在今年3月，特朗普談及經濟政策時稱，如果他在今年大選中落敗，「這個國家將面臨一場血洗」。

特朗普曾言會有一場血洗 拜登接受哥倫比亞電視台訪問，是他上月21日宣布退選後首次受訪，訪問將於下周日播出。被問及是否有信心在明年1月實現權力和平移交，拜登指無信心在特朗普敗選的情況下能夠和平移交權力，表明應嚴正看待特朗普在競選期間有關不會接受敗選的暗示。拜登說：「他（特朗普）是認真的，他說如果我們（共和黨）輸了，就會有一場血洗。」 拜登強調，不能只在贏選舉的時候才愛自己的國家。特朗普於2020年大選落敗後，指控民主黨操縱選舉舞弊，拒絕承認結果，導致2021年1月6日國會召開聯席會議確認總統選舉結果當日，其支持者闖入國會山莊，引發大規模暴動。

特朗普周三接受霍士新聞訪問時透露，他會在不久將來與民主黨總統選舉候選人賀錦麗展開電視辯論。他指，聽聞賀錦麗是個令人討厭人士，並非好辯論對手，估計很快會與對方辯論，希望能夠由霍士電視台舉行，但仍須取得對方同意。在拜登退選前，特朗普同意9月10日在美國廣播公司（ABC）與對方展開第二場電視辯論，之後改變主意。

另外，賀錦麗周三與競選拍檔、明尼蘇達州州長沃爾茲到威斯康辛和密歇根兩個關鍵州份出席聯合競選活動。賀錦麗在底特律的造勢大會上，形容自己和沃爾茲是「快樂戰士」，對於未來感到樂觀，與共和黨的對手特朗普不同。賀錦麗的競選團隊表示，在副總統人選周二出爐後的24小時內，已籌集到了3,600萬美元（約2.8億港元）。本報綜合報道