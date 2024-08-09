傳伊朗總統要求 最高精神領袖 勿直接攻以色列

憂演變戰爭 削弱經濟致國家崩潰 外界密切關注伊朗和黎巴嫩何時對以色列發動攻擊之際，伊朗總統佩澤希齊揚周三與法國總統馬克龍通電話時指出，若美國及西方想阻止戰爭爆發，就必須迫使以色列停止在加薩大屠殺及接受停火協議。另有報道指，佩澤希齊揚近日與伊朗最高精神領袖哈梅內伊會面時，曾私下請求不要直接攻擊以色列，而哈梅內伊沒有表態支持或反對佩澤希齊揚的疑慮。

佩澤希齊揚與馬克龍通話 佩澤希齊揚對馬克龍說，德黑蘭認為，避免戰爭和努力建立全球和平與安全是基本原則，但當出現針對國家利益和安全的侵略，伊朗永遠不會保持沉默。法國總統府聲明指，馬克龍告訴佩澤希齊揚，他將盡一切努力避免局勢進一步升級，並警告持續的暴力衝突將對中東穩定造成持久損害。

伊朗傳媒昨日報道，佩澤希齊揚敦促哈梅內伊不要直接打擊以色列，避免局勢升級爆發戰爭，這能嚴重影響他的總統任期，導致重大問題。一旦以色列強硬反擊，襲擊伊朗的國家基礎設施和能源，將嚴重削弱該國經濟，甚至令國家崩潰。

真主黨或較伊早發動攻擊 佩澤希齊揚還警告，部分高級將領的言論和行動可把伊朗拖入戰爭，他面對來自革命衞隊不同派系的壓力，要求對以色列採取強硬軍事行動。他強調是基於伊朗利益而反對軍事行動，並非強硬派所指的缺乏軍事知識或經驗，與以色列開戰勢打擊伊朗經濟復甦，嚴重破壞急需改善的國際地位。

另外，美媒周三引述知情美國情報人員指，真主黨計劃在未來數天襲擊以色列，進度比伊朗快，德黑蘭則仍在擬訂反擊方案。報道指，真主黨制訂攻擊以色列方案的進度比伊朗快，伊朗似乎仍在研究如何反擊，並已經做好部分對以色列發動重大襲擊前預期會發生的準備工作，但不是全部。由於黎巴嫩直接接壤以色列北部，真主黨可在不動聲色地開始攻勢，惟伊朗不行。目前未知兩者會如何協調攻擊，部分美國情報官員認為他們在如何採取行動方面可能並不完全一致。

因應中東局勢升級，伊斯蘭合作組織周三在沙特阿拉伯召開會議商討事態，聯合聲明直指以色列需為巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯領袖哈尼亞在伊朗德黑蘭遇刺身亡負全責，這是嚴重侵犯伊朗主權。輪值主席國岡比亞的外長坦加拉指，在伊朗領土暗殺一名政治領袖是侵略該國主權和領土完整，是不能孤立看待的行為，行為令人髮指，只會加劇當前緊張局勢，導致可能涉及整個地區的更廣泛衝突。沙特副外長赫雷吉表示，該國反對任何侵犯國家主權或干涉任何國家內政的行為。本報綜合報道