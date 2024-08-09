兩岸國際

朝居民越分界線向韓投誠

南韓軍方昨日表示，一名北韓居民在黃海越過北方界線向南韓投誠。事主越過漢江入海口的韓朝共用水域抵達仁川江華郡喬桐島後，向韓方表明歸順之意。南韓國防部長申源湜出席國會國防委員會全體會議，指相關部門正調查事件。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc