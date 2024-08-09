朝居民越分界線向韓投誠

南韓軍方昨日表示，一名北韓居民在黃海越過北方界線向南韓投誠。事主越過漢江入海口的韓朝共用水域抵達仁川江華郡喬桐島後，向韓方表明歸順之意。南韓國防部長申源湜出席國會國防委員會全體會議，指相關部門正調查事件。（綜合報道）