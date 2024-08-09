孟國騷亂 逾400警局遭搶掠無人守

【本報綜合報道】孟加拉《達卡論壇報》周三報道，包括首都達卡在內的全國大部分警局，現時已沒有警員駐守。全國逾400座警局在騷亂期間受攻擊，遭縱火、惡意破壞及搶掠；另有數百家印度教徒房屋、企業及寺廟在報復中受到惡意破壞，成為搶掠的目標，鄰國印度對情況深表關注。

50警亡 武器彈藥洗劫一空 有警官透露，自周一起有50名警員喪生，但局勢仍未受控，具體死傷數字不明。從周一下午至晚上，達卡及鄰近地區多間警局受襲及有人搶掠，警員與暴民爆發衝突後連夜撤離。衝突過後，不少警局變成廢墟，風扇、椅子、桌子和其他物品洗劫一空，武器及彈藥亦盜走。警員不敢返回警局當值，躲在安全地方，不少人為了人身安全而躲在親戚家。有匿名高級警官指出，少數高層為了謀取個人利益，強迫下屬鎮壓、折磨平民及反對派領袖，最終令普通警察與民眾對立。

印度教徒僅佔孟加拉1.7億總人口中的8%，歷史上大多支持前執政人民聯盟黨，相反在野聯盟包含強硬派伊斯蘭政黨。孟加拉印度教佛教基督教團結委員會周二表示，自周一以來200至300個以印度教徒為主的寓所及企業受惡意破壞，15至20座印度教寺廟遭破壞。組織秘書長達斯古普塔透露，哈西娜辭職前數小時已發生種族暴行，少數民族的房屋及企業，特別是印度教徒及印度教寺廟，成為搶掠及破壞目標。目擊者憶述，參與搶掠的人士手持刀棍，以國旗包頭。

有印度教徒社區領袖坦言情況十分恐怖，有多人致電哀求救他們一命，但社區根本沒有得到任何支援。軍方發言人稱，安全部隊正在協助維持法律與秩序，並希望民眾合作。