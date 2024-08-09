烏軍向俄南部猛攻 遇頑抗傷亡慘重

40平民遭殃 普京斥嚴重挑釁 烏克蘭周二起一連兩日越境攻擊俄羅斯南部庫爾斯克州，造成近40名平民傷亡，該州進入緊急狀態，俄羅斯總統普京形容攻擊是大規模挑釁。俄羅斯總參謀長格拉西莫夫翌日表示，已阻止烏克蘭企圖入侵邊境庫爾斯克州，烏軍付出315人傷亡的代價。

格拉西莫夫向普京匯報稱，上千名烏軍於周二清晨5時半率先進攻，目標是佔領庫爾斯克州蘇賈區。俄羅斯邊防軍在增援部隊、空中打擊、導彈部隊及炮兵火力支援下，阻止烏軍深入。估計烏軍至少100人陣亡，215人負傷，損失54輛裝甲車輛，當中包括7輛坦克。他強調，俄軍的反擊行動將以殲滅敵人或把他們逐出邊境而告終。普京指，烏克蘭透過試圖入侵庫爾斯克州，向俄羅斯發起大規模挑釁。烏軍使用火箭彈在內的各種武器，不分青紅皂白攻擊民用建築物、住宅及救護車。

普京定期聽取國防部及相關部門簡報，並與庫爾斯克州代理州長斯米爾諾夫保持聯繫，承諾提供額外支援處理緊急情況。一批技術嫻熟的醫療人員從莫斯科支援庫爾斯克州，應對受傷人數激增。自周二上午以來，已有逾2,000人逃離庫爾斯克州邊境地區，有需要人士獲安置在避離所，鄰近地區亦向難民提供協助。受戰事影響，烏克蘭蘇梅州邊境地區約6,000民眾進行疏散。

烏軍2個月損失11.5萬人 較早前，俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古周二稱，烏軍過去兩個月損失11.5萬人。他指出，6月14日迄今烏軍失去逾3,000輛裝甲車及同等數量的車輛，俄軍奪取了420平方公里土地。他表示，假如烏克蘭於6月接受普京提出的停火要求，那麼烏軍每月損失6萬人的情況將可以避免，俄軍現時繼續推進。紹伊古強調和談每拖延一天，烏克蘭失去的土地便愈多，更有成千上萬的人喪生。

紹伊古續指，烏克蘭人民為總統澤連斯基及其同夥的幻想，付出高昂代價。他們以為歐洲會為烏克蘭舉行另一場和平峰會，並可自行解決內部問題。紹伊古警告，留給烏克蘭的機會之窗愈來愈小，烏克蘭人民需作出抉擇。

美：烏使用武器政策不變 美國國家安全委員會發言人柯比周三表示，希望了解更多烏克蘭攻擊俄羅斯庫爾斯克州的詳情。他指，將與烏克蘭合作夥伴接觸，以更全面了解事情。他還稱，美國對烏克蘭使用美製武器的政策沒有改變。

美國國務院發言人米勒指出，烏克蘭對庫爾斯克州的行動，沒有違反美國訂下的使用美援武器限制。他又指，美國向烏克蘭提供必要裝備和建議，烏克蘭執行戰術行動前不知會美國並不罕見，適宜由烏克蘭作決定。對於俄羅斯總統普京指摘烏克蘭發起挑釁，米勒反指俄羅斯侵犯烏克蘭領土完整和主權，因此普京的聲明顯得誇張。本報綜合報道