海南潛水教練加快客流 致傷陰招逼早上浮

海南三亞每到寒暑假等都是潛水旺季，有大型潛水公司一天可接待上千名遊客。惟近日有潛水教練表示，為應付龐大客量，有教練會刻意粗暴對待學員，包括強按學員入水、摘開潛水鏡等，強迫學員提早上浮。另有業內人士表示，每月均有遊客因「黑教練」的陰招而過快上浮導致耳膜穿孔。

每月有客過快上水致穿耳膜 三亞不少公司宣傳體驗潛水的遊客可在水下待30分鐘，但若遇旺季會有大批遊客在門外排長龍。在當地任潛水教練逾20年的楊帆（化名）爆料稱，公司主管會催教練盡快「消化」客源，方法是想辦法讓遊客提早放棄，趕緊上浮。楊帆表示，教練為能接待更多學員，會省略許多事前教導工作，令學員在恐慌和水壓不適下，下潛不夠20分鐘便向教練示意上水；並指出圈內將這種操作叫做「刷客」，曾見過有教練一天最多可接待逾30名客人。

疑拒買攝影服務 被按頭入水 遊客孟琳（化名）憶述，第一次到海南潛水時，疑因拒絕買600元人民幣（約660港元）的水下攝影服務，被教練強按頭部入3米深的水下，當時感到耳朵炸開一樣疼痛，連5分鐘也無法堅持便結束潛水。針對三亞潛水業亂象，海南省旅遊和文化廣電體育廳等部門上月曾發布通知，在三亞等地開展潛水市場專項整治工作，為期半年。本報綜合報道