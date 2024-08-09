擲尺致女生顱腦傷 小學老師將受審

【本報綜合報道】湖南長沙博才梅溪湖小學老師宋×明，去年9月用三角尺打破一名4年級女學生劉××頭部，導致對方顱腦損傷，被評為9級傷殘，記憶力和性情均在事後發生巨大變化。劉××父親周二表示，宋×明故意傷害罪刑事附帶民事案件將於下周五開庭審理。

宋×明去年9月6日因到達課室後，發現班中30多名學生一直吵鬧，部分學生更懶理提醒，其中一名學生的玩偶又被他當場沒收，遂多次要求歸還。宋×明見多次告誡無果，一氣之下持教鞭在講台連敲數下便走出課室，返回課室時竟掀翻講台，折斷硬塑膠三角形教學尺，用力擲向該名索還玩偶的學生，最終卻擊中坐在前排的劉××額頭。劉女當場流血不止，因傷勢嚴重需送往醫院救治，經鑑定構成重傷二級。

手術後記憶力及性情大變 公訴機關認為，宋×明故意傷害他人身體，致一人重傷，應以故意傷害罪追究其刑事責任。劉父表示，女兒經開顱手術後一直在恢復身體，至今年3月才重返校園，且因顱骨手術傷口一直反覆感染化膿，記憶力下降，脾氣變差等原因，經常需要請假休養。他指女兒現在有短暫性失憶，不到10歲竟每晚失眠，且計算能力、手腳發力等方面均比從前下降許多。