天降防雹彈砸斷腿 雲南婦截肢保命

【本報綜合報道】雲南省昭通市彝良縣周二有村民反映，母親被空中掉下的炮彈砸斷腿昏迷，懷疑是鄰近四川省宜賓市氣象部門發射的氣象炮彈。筠連縣政府周三證實，村民母親的傷情確為筠連發射的防雹彈意外導致，目前縣政府已派人抵達昭通市，與傷者家屬協商處理後續事宜。

由四川宜賓市射向昭通 該名來自昭通市彝良縣洛旺鄉雲豐村村民表示，事發於周一下午6時14分左右，一枚炮彈突然從天而降，砸斷母親右腿，需做截肢手術保命。村民指母親現在昭通市第一人民醫院ICU病房治療，仍處於昏迷狀態，情況十分糟糕，且醫療費用高昂。在宜賓市筠連縣政府證實前，該縣的氣象局工作人員周三曾回應指，該部門已知曉此事，目前正在核查具體情況。

昭通市氣象局工作人員指，轄區近期未展開人工降雨作業，事發地也無發射作業點。村民則聲稱，四川省筠連縣氣象局當天放了一枚高射炮，要求當局給予說法。宜賓市人工影響天氣中心工作人員回應稱，暫時未能向公眾透露當天轄區是否有人工降雨作業，只能詢問筠連縣政府或縣委宣傳部。