廣西人大常委前副書記涉貪捱告

【本報綜合報道】中國最高人民檢察院周三通報廣西壯族自治區人大常委會前黨組副書記、副主任張秀隆涉嫌受賄一案進展，湖南省常德市人民檢察院近日已向常德市中級人民法院提起公訴。調查指，他優親厚友、以權謀私，對抗組織審查，搞迷信活動，並違規收受禮金，通過民間借貸獲取大額回報，違規擁有非上市公司股份，盲目高額舉債等。

被指通過民間借貸獲利

檢察機關起訴指控，張秀隆利用擔任廣西南寧原地委副書記、行政公署專員，崇左市委副書記、市長，桂林市委副書記、市長，來賓市委書記，廣西政協黨組成員、副書記、副主席，廣西人民政府黨組成員、副主席，廣西人大常委會黨組副書記、副主任等職務便利，為他人牟取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，應以受賄罪追究其刑事責任。張秀隆於1958年5月出生，是湖南人，長期在廣西工作。他於去年10月被通報受查，今年4月被開除黨籍。