官媒再斥公職人員沉迷摜蛋拉關係

【本報綜合報道】內地官媒連續3日發布評論文章，怒斥近期興起的玩摜蛋、此種新興紙牌遊戲的風潮，從個人的玩物喪志，到公職人員的「躺平之風」，更批評有公職人員拉幫結派，搞「摜蛋圈」，進而成為一些人企圖搞政治攀附、謀利益的敲門磚。

內媒周三報道，網上近日流傳一張「黨員領導幹部個人自查事項報告表」，黨政機關近期以內部通知的方式，下「禁蛋令」。當局要求官員必須向組織如實匯報下列問題，包括是否存在通過打牌、打麻雀，特別是打摜蛋等方式拉幫結派，搞「小圈子」，形成利益同盟，或通過摜蛋等方式討好領導幹部、拉關係，違規吃喝、收受賄賂或輸送利益等。

深圳監管局前局長受查 中紀委上周五曾通報，已退休4年的中國證監會深圳監管局前黨委書記、局長陳小澎涉嫌嚴重違紀違法受查。

內媒隨後報道指出，陳小澎是摜蛋愛好者。有知情人士表示，陳小澎的膽子很大，熱衷向上結交高層，也樂於與市場人士打交道，「他跟很多老闆都很熟，近幾年熱衷打摜蛋，老闆們常打飛的來陪」。