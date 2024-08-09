非法購遺體製產品 山西企業賺4.13億

【本報綜合報道】山西一間公司涉嫌從多地非法購買遺體、殘肢作為原材料，並在購買和生產過程處理非法獲取的屍體、屍骨後，用於生產植入性材料產品。

涉4000多具人骨 拘75疑犯 疑犯供述4間殯儀館的火化場共向其公司提供4,000多具人體骨骼，警方查封涉案公司逾18噸人體骨骼原材料、半成品、34,077個成品。太原市檢察院相關負責人昨日回應指，該案涉及面廣，尚未辦結。

內地日前有律師在網上公開一宗盜竊、侮辱、故意毀壞屍體案的案件資料，由山西太原市公安局今年5月23日作出，顯示將此案移送至太原市檢察院審查起訴。山西奧瑞生物材料有限公司於2015年1月到去年7月，涉嫌通過從四川、廣西、山東等地非法購買遺體、殘肢作為原材料，生產「同種異體骨植入性材料」產品，期間營業收入達3.8億元人民幣（約4.13億港元）。

火化場人員盜屍肢解 案件資料顯示，2017年至2019年期間，疑犯蘇××先後以承包、入股、派人入駐等方式，控制雲南水富市火化場、重慶巴南區火化場、貴州石阡縣火化場、四川大英縣火化場，隨後指使其安排在火化場的人員盜竊屍體，並在火化車間內粗暴肢解後運回其公司，部分屍體在其公司內肢解。

該案共有75名疑犯，均對犯罪事實供認不諱，認罪認罰，涉及的單位還包括山西奧瑞公司、四川恒普科技有限公司、山東青島大學附屬醫院肝臟病中心、桂林醫學院、桂林市殯儀館、平樂縣殯儀館、永福縣殯儀館等單位。