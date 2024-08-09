搗助華客偷渡組織 巴拿馬拘15人

【本報綜合報道】巴拿馬周三搗破一個犯罪組織，並拘捕15名當地人，該組織幫助中國偷渡客通過一條難度更小的「VIP」付費捷徑，穿越達連峽口前往美國。被捕疑犯聲稱為哥倫比亞幫派工作，一旦罪名成立，將面臨15至20年監禁。

經捷徑赴美國 巴拿馬當局在達連省梅特蒂市附近的聖菲鎮（Santa Fe）採取拘捕行動，當地位於巴拿馬和哥倫比亞交界，區內被茂密的達連叢林覆蓋，而該叢林是數十萬偷渡客的必經之路。今次搗破的組織開發了一條「VIP路線」，偷渡客如支付2,600至8,000美元（約2.3萬至6.2萬港元），可乘全地形車等交通工具從另一條更便捷的路線穿越叢林，讓行程由5至8天縮短至平均兩天。

巴拿馬檢察官馬克斯（Emeldo Marquez）指出，中國偷渡客普遍比其他移民群體購買力高，成為付費購買「VIP路線」的主要群體，約700人使用該路線。該國政府數據顯示，近年穿越達連峽口的中國人數激增，從2010年至2019年的296人增至今年至今的1.2萬人，他們從中國入境厄瓜多爾後，會乘車至哥倫比亞並付錢給當地嚮導，買船票前往與巴拿馬的交界再進入達連叢林。