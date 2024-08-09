運動員粉絲網上互罵 逾6000帳號受罰

【本報綜合報道】法國巴黎奧運期間，有內地運動員的粉絲在網上爭執，中國兵乓球女運動員陳夢和教練馬琳更遭詆毀。公安部周三表示，公安機關網安部門高度重視涉體育領域「飯圈」亂象，積極會同有關部門嚴厲打擊相關違法犯罪行為。上海網信部門指出，有網民無底線炒作運動員配對，發表拉踩引戰言論，惡意攻擊、刷量控評，嚴重破壞網上和諧觀賽氛圍，屬地多個平台集中整治體育「飯圈」，處置6,000多個違規帳號。

為加強網上體育「飯圈」問題整治，上海市委網信辦在中央網信辦統一部署下，指導屬地重點網站平台主動履行網絡訊息內容管理主體責任，加強巡查清理力度，防止賽場外噪音雜音滋擾中國運動員正常比賽。截至周二，小紅書發布6期治理公告，清理1.9萬多條相關違規訊息，下線24個違規話題、對749個違規帳號禁言處置。嗶哩嗶哩清理逾5.8萬條跟評、彈幕等違規互動訊息，對1,639個違規稿件採取管控措施，封禁4,553個違規帳號。虎撲和咪咕視頻亦採取類似行動，各平台陸續發布文明觀賽倡議。

公安部稱打擊飯圈亂象 公安部表示，公安機關網安部門將加強分析研判，強化工作舉措，打擊體育「飯圈」亂象，提醒網民文明觀賽，尊重教練員、運動員、裁判員，不攻擊詆毀他人。被問及上述舉措時，陳夢稱希望球迷能正確面對賽場輸贏，關注運動員的拚搏精神，面對困難時勇往直前。巴黎奧運會中國體育代表團副團長周進強另指出，奧運會競爭異常激烈，呼籲大家對比賽中出現失誤的運動員，給予善意理解和包容。