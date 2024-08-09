華反興奮劑中心 籲增驗美運動員

近年全球驗出群勃龍宗數甚多

中國反興奮劑中心質問，為何近年來全球發生數以百計的群勃龍陽性，只有極少數美國運動員基於美國反興奮劑機構（USADA）的調查結果和肉食品污染的主張逃脫禁賽處罰。中心提醒包括美國在內的各國運動員，在美訓練比賽時密切關注該國的肉類食品污染問題，加強興奮劑風險防範，慎重食用肉類製品。中心又指，奈頓被USADA單方面「寬恕」體現另一種擔憂，美國田徑項目頻現使用興奮劑的醜聞，USADA處理方式卻存在前後矛盾和解釋可疑的問題。