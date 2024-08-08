兩岸國際

「麵包飯盒」應對大米短缺
日本近期面臨大米短缺，當地一間百年老字號飯盒店想出打破傳統的應對方法，將飯盒的米飯換成白麵包，發明了一道「雞肉麵包飯盒」，在一塊白麵包上鋪滿雞肉、玉子燒和海苔碎，賣相十分新奇。老闆兒玉龍二表示，當時受到西多士啟發，想嘗試用白麵包作為主食，詎料異常美味。
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