骨頭推算身高1米 哈比人較預料更矮

印尼出土70萬年前齒臂化石 在遠古時代的印尼，生活着一群身材矮小的古人類「哈比人」，他們在島上繁衍棲息，直至大約5萬年前滅絕。一項由日本、澳洲等國研究人員展開的最新研究發現，哈比人可能比先前認為的還要矮小，很可能是古人類直立人的侏儒版本。相關研究已於周二在科學期刊《自然通訊》上發表。

是次研究分析了2016年在印尼弗洛雷斯島發現的哈比人牙齒和臂骨化石，其歷史可追溯到70萬年前。根據骨頭長度，研究小組計算出化石主人的身高為100厘米，這比過去所認為的哈比人身高還要矮6厘米，其牙齒尺寸雖小，但與印尼爪哇出土的直立人牙齒高度相似。

或是侏儒版直立人 研究認為，由於體形龐大需要更多的食物，且需要更長的時間來生長和繁殖，直立人因此在大約30萬年的時間裏經歷了體形急劇縮小的過程。由於資源有限，島上的其他動物也會出現類似情況。

然而，相關說法僅僅是一種假設，哈比人的體形轉變過程仍有許多未解之謎，如果他們是直立人的後代，應該比研究推測出的身高更高。參與是次研究的澳洲葛里菲斯大學考古學家布魯姆（Adam Brumm）坦言，研究人員仍在努力解開相關謎團，必須繼續挖掘，希望能找到更完整的化石。本報綜合報道