波音客機甩門聽證會 多名職員稱太忙致錯

供應商工人指溝通不良 自比廠裏蟑螂 美國全國運輸安全委員會（NTSB）周二召開一連兩日聽證會，調查阿拉斯加航空公司波音737 MAX 9客機艙門半空脫落事故。會上公布多名波音職員證詞，稱受到壓力必須盡快完成工作，導致忙中出錯。供應商工人則稱與波音溝通不良，自比「工廠裏的蟑螂」。波音代表責怪供應商交付飛機品質不佳，並透露兩名工人可能與意外有關，已獲安排帶薪休假，未來將改良艙門設計避免同類意外。

首日聽證會持續近10小時，NTSB公布阿拉斯加航空艙門脫落後約3,800頁調查報告和訪談證詞紀錄。證詞顯示，事故客機機身由波音供應商勢必銳航空系統公司（Spirit AeroSystems）生產，運抵波音工廠時艙門4枚角鋼螺絲安裝完好，由於旁邊鉚釘出現問題，波音工人拆下螺絲維修，但未有書面紀錄拆卸情況，接手工人亦未為意艙門螺絲缺失。飛機最終出廠，至事故後調查始揭發沒有螺絲。

波音沒開關拆卸艙門培訓 波音工人在調查訪談中直指工作量太大，他估計公司想推出太多產品，但工人忙得不可開交就無法避免犯錯。另一名工人稱發現機身大量問題需要重做，但公司不存在開關或拆卸內嵌式艙門的專門培訓，其團隊「如同陷入未知的水域，我們更換艙門方式就像更換內衣褲。」前波音承包商結構機械師德爾加多（Michelle Delgado）透露要長時間工作，自己寧願連續當更12至13小時，換取翌日不需面對更差的情況。

NTSB主席斥安全文化欠佳 出席聽證會的波音高級副總裁倫德（Elizabeth Lund）指摘，勢必銳在艙門脫落事故前，向波音交付的每架737飛機機身都有缺陷。波音正改良設計確保艙門在螺絲牢固前不能關上，並希望在年內實施和安排全部機隊改裝。NTSB主席霍門迪（Jennifer Homendy）怒斥，聽證會並非波音公關活動，目的是查明艙門脫落事故前情況，並批評波音安全文化未及早改善，仍須就此做大量工作，而員工之間缺乏信任。本報綜合報道