美禁烏用ATACMS 俄蘇34避劫
【本報綜合報道】美國雜誌《福布斯》周一報道，烏克蘭曾有絕佳機會摧毀俄羅斯馬爾舍沃空軍基地的蘇34戰鬥轟炸機，但美國禁止使用陸軍戰術導彈系統（ATACMS）攻擊。
現允使用恐為時已晚
馬爾舍沃空軍基地位於俄羅斯西南部沃羅涅日州，距烏克蘭邊境只有160公里。俄羅斯空天軍第47近衞轟炸機航空團數十架蘇34，曾於夏初部署基地，執行投擲滑翔炸彈轟炸烏克蘭任務。由於基地防禦相當嚴密，烏克蘭要求允許發射難以攔截的ATACMS。惟美國白宮當時指出，ATACMS只適用於攻擊俄羅斯臨時佔領烏克蘭領土上的目標。報道指出，如白宮現時允許烏克蘭利用ATACMS攻擊俄羅斯領土目標，可能為時已晚。蘇34已轉場遠離邊境，部署在ATACMS及無人機難以打擊的安全地方。
現時只有小量蘇34及滑翔炸彈，存放在俄羅斯邊境的軍用機場，南部羅斯托夫州的莫羅佐夫斯克空軍基地是其中之一。基地日前受到烏克蘭無人機攻擊，3架蘇34及彈藥庫遭炸毀。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：