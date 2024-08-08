美禁烏用ATACMS 俄蘇34避劫

現允使用恐為時已晚

馬爾舍沃空軍基地位於俄羅斯西南部沃羅涅日州，距烏克蘭邊境只有160公里。俄羅斯空天軍第47近衞轟炸機航空團數十架蘇34，曾於夏初部署基地，執行投擲滑翔炸彈轟炸烏克蘭任務。由於基地防禦相當嚴密，烏克蘭要求允許發射難以攔截的ATACMS。惟美國白宮當時指出，ATACMS只適用於攻擊俄羅斯臨時佔領烏克蘭領土上的目標。報道指出，如白宮現時允許烏克蘭利用ATACMS攻擊俄羅斯領土目標，可能為時已晚。蘇34已轉場遠離邊境，部署在ATACMS及無人機難以打擊的安全地方。