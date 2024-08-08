沃爾茲曾赴華教英文 關切香港西藏人權

【本報綜合報道】美國明尼蘇達州州長沃爾茲周二正式成為民主黨副總統候選人。60歲的沃爾茲與共和黨副總統候選人萬斯一樣出身鄉村，沃爾茲參加過反恐戰爭，曾在中國教書，一直關切香港和西藏人權問題，主張中國市場無可替代，呼籲中美貿易通過談判實現正常化，憂慮報復性關稅損害美國自身經濟。

從軍從政經驗皆豐 沃爾茲1964年4月6日生於美國內布拉斯加州西點，17歲加入陸軍國民警衞軍，服役長達24年，1989年大學畢業後前往中國一間高中教英文，返回美國後舉家搬至明尼蘇達州，與妻子格溫（Gwen Walz）每年為學生組織暑期中國之旅。沃爾茲之後開始從政，2007年出任聯邦眾議院明尼蘇達州選區議員，曾任美國國會及行政當局中國委員會成員。2018年當選明尼蘇達州州長，2022年成功連任。

2015年，時任美國眾議院民主黨領袖佩洛西率領國會代表團訪問中國，沃爾茲隨行到過北京和香港，提出西藏、新疆及香港自由問題。翌年國會聽證會上，沃爾茲指中國近年經濟成長與生活水準提高值得讚揚，卻未如他所想般逐漸放寬對社會生活和人權控制。

沃爾茲出任眾議員時致力改善退伍軍人待遇，擔任州長期間通過一系列改革方案，包括大幅擴大勞工權利、保護墮胎和性少眾權利、娛樂大麻合法化、恢復重罪犯的投票權、槍械安全倡議等。他明確支持烏克蘭對抗俄羅斯侵略，歡迎烏克蘭難民到明尼蘇達州尋求庇護，又簽署法案限制該州與俄羅斯或白羅斯貿易。他譴責哈馬斯襲擊以色列，批評反猶太人示威。