特朗普斥沃爾茲 自由極端分子

特朗普

【本報綜合報道】美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗周二宣布由明尼蘇達州州長沃爾茲擔任副手後，共和黨總統候選人特朗普抨擊沃爾茲是危險的自由極端分子，警告他們對國家的願景是每一個美國人的噩夢。

特朗普表示，沃爾茲一旦當選，將會是史上最糟糕的副總統，「甚至比危險的自由派和狡猾的賀錦麗糟糕」；又指對方將釋放人間地獄，並向最惡劣的罪犯開放美國邊境。共和黨副總統候選人萬斯則指，最大問題不是沃爾茲本人，而是關於賀錦麗的說法，她一有機會就會向黨內最激進的分子屈服。特朗普競選團隊亦發聲明，抨擊沃爾茲假裝支持美國中部地區的美國人，但當鏡頭關閉時，他認為美國農村地區主要是牛和石頭。

民主黨要員開腔支持沃爾茲 總統拜登則稱讚賀錦麗做了一個偉大決定，形容沃爾茲是堅強、有原則、高效的領導者，二人的選票將成為受薪階層和美國中產階級的強力聲音，捍衞美國人的自由和民主。前總統奧巴馬夫婦、前國務卿希拉妮、曾是賀錦麗副手熱門人選的賓夕凡尼亞州州長夏皮羅等民主黨政客，亦開腔支持沃爾茲。