圖策劃暗殺美官員 巴基斯坦男遭起訴

【本報綜合報道】美國司法部周二公布一份法庭文件，起訴一名與伊朗政府有關聯的巴基斯坦男子，指控他試圖對包括前總統特朗普在內的美國現任和前任官員實施暗殺行動。

與伊朗政府有關

起訴書顯示，46歲的巴基斯坦男子麥錢特（Asif Merchant）被控前往紐約與一名職業殺手合作，策劃在本月底或下月初暗殺美國官員。麥錢特曾在伊朗逗留約兩周，今年4月左右從巴基斯坦赴美，然後聯繫一名他認為可幫他實施暗殺計劃的人，稱最多可賺取10萬美元（約78萬港元），但對方向執法部門舉報，並成為秘密線人。麥錢特曾表示，傷害巴基斯坦和回教世界的人將成為目標，又制訂三階段計劃，包括從目標家中竊取文件、策劃抗議活動以及在美國本土殺死目標。