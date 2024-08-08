黎巴嫩真主黨斥以國越紅線 強力報復難免

指揮官被擊斃 紀念活動上領袖放狠話 黎巴嫩真主黨高級軍事指揮官舒庫爾上月底在以色列空襲中被擊斃，真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）周二在紀念舒庫爾的活動上表示，將對以色列的暗殺行為進行強而有力的報復，強調是必然發生。

納斯魯拉在活動上發表視像講話，強調與以色列的戰爭已進入「新階段」。他表示，真主黨正考慮對這次採取真實且經過研究的回應，而非象徵式的回應，雖然多國敦促真主黨不要報復，但以色列已越過紅線，回應是「無可避免」。他又指，地區局勢升級與否，將取決於以色列如何回應報復行動。

納斯魯拉提到，報復行動可以與伊朗和也門的其他抵抗力量合作，也可以單獨進行。他在講話中，還威脅襲擊以色列北部的工廠。與此同時，以色列總理內塔尼亞胡稱該國已準備好應對伊朗和其盟友的報復性攻擊。在納斯魯拉發表講話前，有以色列戰機在貝魯特上空低飛，並發出音爆巨響，民眾慌忙躲避。納斯魯拉表示，這都是以色列「心胸狹窄」的挑釁行為。

哈馬斯領袖遇刺 美促伊朗克制 另外，《華盛頓郵報》指在美國持續斡旋下，伊朗或重新考慮是否襲擊以色列，報復哈馬斯前領袖哈尼亞在德黑蘭遇刺身亡。報道指，美國總統拜登循外交渠道敦促伊朗克制，表明將局勢大幅升級的風險極高，將嚴重影響總統佩澤希齊揚新政府的穩定性；同時美軍調派大量軍艦到區內保護盟友，令伊朗考慮是否發動大規模攻擊。不過，伊朗支持的黎巴嫩真主黨則仍存有變數。本報綜合報道