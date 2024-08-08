不滿女乒賽結果 球迷詆毀陳夢遭刑拘

【本報綜合報道】巴黎奧運會乒乓球女子單人決賽後，內地有網民在社交平台發文，內容被指詆毀中國運動員陳夢和教練馬琳。北京警方周二通報，發文的29歲賀姓女子因惡意編造訊息和公然詆毀他人，造成惡劣的社會影響，被警方刑事拘留。

企業否認員工做不雅手勢 陳夢當晚在決賽戰勝隊友孫穎莎，成功衞冕冠軍。惟雙方粉絲在網上爭論，出現體壇「飯圈化」的現象。賀女是孫穎莎和乒乓球男運動員王楚欽的粉絲，其行為被指是極端的「飯圈」行為，將個人喜好凌駕於體育精神之上，以極其不恰當的方式表達對偶像的支持，進而無端攻擊競爭對手。

事件引來輿論譴責，賀女在社交平台道歉，稱已知錯，但社交帳號因發表詆毀言論被永久禁言，將在解封後向大家道歉。賀女雖事後道歉，但經民眾舉報後，警方介入後將她帶走調查。

另有網傳照片顯示，在上述賽事現場，有現場觀眾在陳夢取得冠軍後做出豎中指等侮辱動作。隨後網上出現「當事人是內地奶製品生產商伊利高層員工」的說法，引發熱議。伊利全國服務熱線工作人員周三澄清，觀賽時做出不雅手勢的人並非伊利員工，對於網上相關的不實訊息，公司已向公安機關報案，警方正調查事件。