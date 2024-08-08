熱水壺藏避孕套 公寓東主拒道歉

【本報綜合報道】浙江省杭州市一名男子投訴，近日住服務式公寓時在熱水壺內發現避孕套，不滿公寓拒絕道歉，於是在網上曝光事件。公寓東主周一反指該住客「惡作劇」，強調親自檢查房間衞生，又透露住客未出示單據就要求他賠償醫藥費，涉嫌敲詐，而涉事熱水壺已更換。

男事主上周四聲稱自己求職時，租住上城區七憶品韻精選服務式公寓，翌日感冒買藥，用熱水壺煲水吞服，但倒水時壺嘴堵塞，他揭開後發現內藏避孕套。事主向公寓投訴，稱對方最初歸咎於清潔人員，並指生意難做希望了事，提出免除一天入住費用。自己拒絕後花費873.19元人民幣（約952港元）檢查身體，要求公寓方分擔，但對方直接消失。

反指住客敲詐醫療費 公寓東主強調有承認錯誤，他提出退一天入住費用時對方僅稱考慮，翌日卻傳訊息要求報銷檢查費，自己覺得涉嫌敲詐就沒再回覆。東主更揭露該客人獨自登記入住，退房時房內卻出現女性用品，並猜測他可能生活中遇上困難，而公寓催促他決定是否續住，「可能說把這點火撒到我頭上了，搞這個惡作劇啥的」。