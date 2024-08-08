慈善組織負責人受查 傳騙病童母陪睡

涉職務犯罪

有網民發文稱，45歲的雷×讓患病孩子母親陪他睡一次，給一點捐款；再睡一次，再給點捐款。雷×更對病童母親說：「愛你，愛你一輩子。」河南省民政廳慈善處回應指，正了解上述情況；至於內容是否屬實，雷×涉錢色交易還是涉嫌刑事犯罪，則在核查中。官方人士透露，雷×今年2月已因涉嫌職務犯罪被相關部門帶走，原因是其涉兒慈會前副秘書長王×一案，其妻今年5月收到通知指丈夫涉嫌犯罪受查，家人已為其聘請律師，正準備會見事宜。