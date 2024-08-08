廣東政協一級巡視員 違紀受查

【本報綜合報道】廣東省紀委監委昨日通報，該省政協機關一級巡視員張廣寧涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。

資料顯示，現年56歲的張廣寧是廣東汕頭人，曾擔任廣東省委組織部幹部三處處長，清遠市委常委、組織部部長，肇慶市委副書記，廣東省委黨校常務副校長、廣東行政學院常務副院長等職務。