傳議員罵外交官 國民黨指報道扭曲

赴美參加共和黨大會

有報道指，赴美觀選團包括藍、綠、白3陣營幹部及成員，而出言罵外交官的不只凌濤，還有國民黨副秘書長兼黨主席辦公室主任江俊霆。凌濤周二透過通訊群組回應此事，強調指控是抹黑，他們盡量每12小時將美國觀選資訊傳回台灣，不敢有一刻鬆懈，一切行程也依照公務安排，自由時間有限。他指摘，台灣訪問團赴美增加國際能見度，居然也可被暗中放話，任意曲解抹黑，希望特定政黨不要利用外交人員作為政治操作的工具。