14省市獲撥款7億元 展開洪澇救災

【本報綜合報道】內地東北、四川、重慶、湖南及陝西等多地近日遭受嚴重洪澇及地質災害，遼寧鐵嶺縣一度決堤，至昨日清晨成功將潰口合龍。財政部表示，周二已會同水利部下達中央財政水利救災資金6.49億元人民幣（約7.06億港元），支持遼寧、河南、湖南、廣西、重慶、四川、陝西、甘肅等14省市展開洪澇水利防汛救災相關工作。

武漢或達41℃ 據預測，黃河幹流蘭州至托克托區間、山西至陝西區間及涇渭河、汾河等區域周三至周五將出現不同程度的暴雨天氣，部分中小河流或出現超警洪水，洪澇災害風險較高。自然資源部與中國氣象局預計周三上午8時至周四，山西西部、四川中北部、甘肅東部發生地質災害的氣象風險為黃色預警，甘肅東部則為橙色預警。此外，遼河支流王河范家窩棚村段堤壩周二發現，決堤潰口一度長達18.6米，最大水深5.2米，所幸周三凌晨4時27分成功合龍。

另一方面，北方周二起開啟新一輪強降雨過程，預計昨日至今日強降雨重心仍將集中在陝西省、甘肅和寧夏一帶，部分地區累計雨量大，局部雨量或具一定極端性，之後將向華北發展。而江蘇、安徽、浙江、湖北、江西等地，未來3天則會出現40℃以上酷熱天氣。湖北武漢昨日發布高溫紅色預警，氣溫可達41℃以上。