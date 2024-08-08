滯留大陸逾4個月結束受查 釣魚迷航 前台兵返金門老家

台灣金門縣男子胡鈞翔今年3月出海釣魚迷航，於福建省泉州市圍頭灣被大陸海警尋獲並帶走，當時因台灣現役軍人的身份一直滯留大陸，超過4個月。大陸官媒昨日公布，當日在家屬和金門民意代表陳玉珍陪同下，胡鈞翔已返回金門。

大陸相關部門於3月18日在圍頭灣救起一艘失去動力的金門海釣船，船上兩人皆為金門人，其中吳瑀暘是一般民眾，早於5日後送返金門，惟胡鈞翔則因身份存疑被留置大陸接受調查。報道指，大陸有關部門妥善照顧其生活，胡的家屬曾到泉州探望。至昨日，他在大陸相關部門結束對其調查程序後返回金門。

政客陪家屬赴泉州接人 陳玉珍昨日上午陪同胡鈞翔家屬搭船到泉州接人，並在中午之前順利搭「小三通」航班返回金門。胡鈞翔的妻女也一同前往，他的女兒信守承諾，將滿分試卷和親自繪畫的畫作送給父親，作為今天台灣父親節的禮物。

陳玉珍表示，胡鈞翔是迷航到大陸滯留泉州，並非由正常渠道進出，所以此次以專案方式從廈門出境，返回金門水頭碼頭，希望金廈水域能恢復平靜，兩岸交流愈來愈好。

陳玉珍又曾於今年4月表示，胡鈞翔已辦理停役或退役解除軍人身份，盼有助解決事件，早日返家。台灣金門防衞司令部於5月時宣布，胡已申請退伍，並獲軍方准許生效。大陸和台灣雙方經過數月的漫長協商過程，終於昨日結束調查。本報綜合報道