尼泊爾直升機墜毀殺4華人

中國駐尼泊爾大使館確認，4名中國公民昨日在直升機墜機事故中喪生。失事直升機原定飛往熱蘇瓦地區，昨日下午1時45分從加德滿都起飛後3分鐘與塔台失去聯絡，在努瓦科特地區墜毀。機上載有4名中國乘客，另有一位尼泊爾機長。尼泊爾總理辦公室當天下午發表新聞公報稱，總理奧利對罹難者表示哀悼。（綜合報道）