中方不滿福島再次排核污水

日本東京電力公司昨日啟動第8次福島核污水排海，預計到本月25日將排放約7,800噸。在北京，外交部發言人毛寧表示，中方反對日本單方面排放核污染水的立場沒有變化，因事關全人類健康、全球海洋環境、國際公共利益，批評日方持續不斷向海洋排放核污水，將潛在污染風險轉嫁給全世界，極其不負責任。（綜合報道）