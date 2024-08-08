劉建超率團訪烏拉圭 加強合作

【本報綜合報道】中共中央對外聯絡部部長劉建超周一至周二率領中共代表團訪問烏拉圭，就兩國關係交換意見。劉建超表示，願與烏方加強在國際和地區事務中的協調配合，推動中國與拉美關係取得更大發展。

烏方堅定奉行一中政策

劉建超分別與烏拉圭總統拉卡列、眾議長奧利韋拉、外長帕加尼尼、白黨主席魯維奧和總統候選人德爾加多、廣泛陣線主席佩雷拉和總統候選人奧爾西等會見交流。拉卡列周二表示，該國各黨派政治主張不同，但不管哪個黨執政，都重視對華關係，致力推動烏中各領域合作。他又稱，烏方堅定奉行一個中國原則，希望與中方推進自由貿易合作，同時發揮南方共同市場輪值主席國作用，推動向這一目標邁進。