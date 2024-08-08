華首艘綜合警戒艦現上海 快服役

【本報綜合報道】內地網傳照片顯示，上海江南造船廠停泊了一艘造型奇特的大船，內媒近日證實是即將服役的中國第一艘海上綜合警戒艦，已被命名為「瞭望1號」。其功能和美軍的反導預警艦相似，用來追蹤包括洲際導彈在內的彈道導彈軌迹，同時也可追蹤各類隱形戰機以及高超音速武器。

可偵測彈道導彈軌迹 報道指，瞭望1號近期已在中國近海完成海上試驗，重返位於長興島的江南造船廠碼頭。該艦長255米、闊27.2米，滿載排水量3萬噸，比中國海軍現役的6,000噸級815A型電子偵察艦，噸位要多5倍。

網傳照片顯示，瞭望1號船身上設置數隻體積巨大、能降低雷達發射面積的隱形圓球狀雷達罩，能有效偵測和監控中遠程彈道導彈乃至高超音速導彈等高速飛行的目標。其艦身後方飛行甲板前位置，設有兩個貌似錘子的巨大裝置，內媒推測是大型雷達罩，採用單面垂直朝上的獨特布置方式，底座可360°旋轉，而甲板後方相控陣雷達的垂直方向可150°旋轉。