解放軍黃岩島旁戰巡 美菲加澳同日南海聯演

頻爆主權爭端 軍事角力不斷 中國與菲律賓的南海主權爭議持續，解放軍南部戰區昨日公布，當日在南海黃岩島附近海空域組織聯合戰巡。菲律賓、加拿大、美國和澳洲軍方同日開始，在南海啟動首次聯合軍事演習，為期兩日，期間將有海空軍參與，強調要加強各國軍隊之間的互通性。

解放軍南部戰區強調，中方此次軍事活動的目的是檢驗戰區部隊偵察預警、快速機動、聯合打擊能力。當局強調，一切攪局南海、製造熱點、破壞地區和平穩定的軍事活動，盡在掌握之中。

美菲加澳4國軍方昨日發布聯合聲明指，聯演將在菲律賓專屬經濟區內舉行，展示他們強化區域與國際合作的集體承諾，以支持一個自由且開放的印太，將維護南海航行和飛越空域的自由權。菲律賓上周已在南海舉行海上演習，先與美國，在兩天後與日本演習。菲律賓和越南又將於明天在馬尼拉灣外海舉行聯合海岸防衞隊演習。

美澳部長級會議聚焦華脅迫 另外，美國及澳洲周二在馬里蘭州安納波利斯舉行年度部長級磋商會議，聚焦中國脅迫行為。雙方會後發表聯合聲明，強調與中國保持開放溝通渠道的重要性，以免出現誤解誤判，亦要與華合作應對全球問題。澳洲明年將與美國聯合製造導引武器，增加對印太地區盟國的供應，並加強美國在澳洲的軍事存在。

美增在澳輪換駐軍緊盯印太 美國國務卿布林肯、防長奧斯汀與澳洲外長黃英賢、副總理兼防長馬爾斯出席會議，奧斯汀提到合力應對共同的安全挑戰，包括中國的脅迫行為、俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭以至中東的動盪。他提到，美國將增加在澳洲的輪換駐軍，意味將有更多海上巡邏機和偵察機在澳洲北部基地行動。馬爾斯則指，美國在澳洲的駐軍有助於印太地區發揮威懾作用。

聯合聲明指出，雙方重申維持台海和平與穩定的重要性，共同反對單方面改變現狀，呼籲透過非暴力或脅迫的對話，以和平方式解決兩岸問題。美澳嚴重關切中國大陸軍隊和海警在台海周邊的行動，以及其在南海對菲律賓船隻採取的危險行為，同時譴責北韓與俄羅斯加強發展軍事關係，威脅全球安全。本報綜合報道