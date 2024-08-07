烏戰陷長期消耗 美俄均進退兩難

美國誰人想繼續戰爭？廣大民眾不想，想的只是政府一小撮新保守主義的精英，他們深具影響力，例如民主黨的克林頓夫婦、奧巴馬、佩洛西、沙利文、布林肯、努蘭夫婦等，以及一些共和黨元老。他們可以操控國會及軍事、外交政策，對他們來說，戰爭是不傷國本，越戰和阿富汗、伊拉克戰爭只是撤退，不是國破家亡的失敗，而受害的只是越南、阿富汗、伊拉克等國。至於這些受害國家的死亡人數以十萬計，正如鷹派的前國務卿奧爾布賴特所言：為達到美國政府的戰略目標，這是值得的。

華府鷹派 不想議和 過去華府的軍事侵略及政權顛覆，都站在極大優勢的一面，如今的俄烏戰爭則不同，它是二次大戰以來最大規模的海陸空連同偷襲的戰爭，還加上政治宣傳和情報戰，北約利用烏克蘭作為代理人，信心十足可以戰勝俄羅斯，即使烏軍節節敗退，華府統治精英依然堅持作戰。2022年俄烏戰爭開始時，土耳其就曾促使俄烏雙方3月在伊斯坦布爾進行和談，美國前國務卿希拉妮當時就反對議和，要把烏克蘭變成第二個阿富汗，令俄羅斯無法自拔，長期被消耗，直至撤軍。如今美國及歐盟對烏克蘭實施的「租借法案」，就涉及數千億美元烏克蘭要歸還的債務，加上戰爭不斷延續，歐洲會增購美國武器，長遠可使美國軍工企業擴大生產，強化其工業體系。

俄羅斯面對的挑戰十分嚴峻，當俄軍愈向西拓展，形勢便愈不利，因為它進入主體是烏克蘭人的領土，會遭遇更大的頑抗，面對烏克蘭人民的游擊戰，俄軍攻佔的土地愈難守護，士氣也會更低落。

華府的鷹派亦明白到美國為俄烏戰爭要付出很大的代價，政府須加大軍事開支，削減社會福利及基建開支，國際上則要面對去美元化的危機，民眾亦有可能爆發對政府不滿的社會運動。華府鷹派透過多年努力，目前仍能掌控部分主流媒體，製造有利形勢的訊息以影響民眾，並對批判聲音作有效的反論述，可是美國每4年舉行一次總統選舉，今年11月的大選特朗普很有可能勝選，華府或無法延續對俄羅斯的消耗戰。至於俄羅斯，普京政權相對穩定，在消耗戰中如能得到中國合作，以及可統籌「全球南方」國家對抗西方，贏面可能更大。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻