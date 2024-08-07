清潔工跳舞 告別骯髒街道

美國南卡羅萊納州格林維爾市政府近日在社交平台發布影片，顯示一群城市清潔工在乾淨的街道上跳舞，背景音樂引用流行歌曲《Bye Bye Bye》，意指對骯髒的行人路和滿溢的垃圾箱說「再見」。市政府在影片下附文，讚賞這些清潔工人的笑容和職業精神，網民亦紛紛留言對清潔工表達謝意。