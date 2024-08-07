8月7日(三)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月07日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
清潔工跳舞 告別骯髒街道
美國南卡羅萊納州格林維爾市政府近日在社交平台發布影片，顯示一群城市清潔工在乾淨的街道上跳舞，背景音樂引用流行歌曲《Bye Bye Bye》，意指對骯髒的行人路和滿溢的垃圾箱說「再見」。市政府在影片下附文，讚賞這些清潔工人的笑容和職業精神，網民亦紛紛留言對清潔工表達謝意。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240807-0807_00180_066/清潔工跳舞--告別骯髒街道
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc