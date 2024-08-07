孟加拉政變軍方擬組臨時政府 示威學生領袖反對

推舉諾獎得主出任首席顧問 孟加拉總理哈西娜周一倒台流亡印度後，軍方昨日與示威學生談判籌組臨時政府，學生領袖指不會接受由軍方支持或領導的政府，推舉2006年諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）出任臨時政府首席顧問，並已與尤努斯商討。

學生領袖指，尤努斯考慮到目前局勢，已經他們的邀請下同意擔任臨時政府首席顧問。84歲的尤努斯早年成立孟加拉鄉村銀行，向孟加拉農村貧困人口提供100美元（約780港元）以下的小額貸款，幫助數百萬人擺脫貧困，因此贏得2006年諾貝爾和平獎。尤努斯今年初被孟加拉法院裁定貪污罪成，判監6個月，他否認控罪，反指貪污指控出於政治動機。

釋放反對派領袖 撤宵禁令 孟加拉總統的新聞團隊周一透過聲明表示，總統沙哈布丁召開的會議一致決定立即釋放孟加拉民族主義黨主席卡莉達•齊亞，而且決定釋放在學生抗議期間被捕的所有人。現年78歲的卡莉達•齊亞於2018年因貪污罪被判處17年監禁，之後因健康狀況不佳而被送往醫院就醫。另外，孟加拉軍方指出，當地昨日早上6時取消宵禁。

在首都達卡市中心，反對派支持者在宵禁令未結束之時已迫不及待上街慶祝，數千人衝入總理府大肆破壞，甚至躺床休息，有人更笑着向記者鏡頭揮手；另有人趁機打劫，搶走家具和電視甚至女性內衣。街上的人們歡呼雀躍，有人跑上坦克跳舞，並與軍人握手。哈西娜的壁畫遭民眾破壞，其父、孟加拉國父拉赫曼的雕像頭部也遭斧頭砸碎，紀念孟加拉解放戰爭的解放戰爭博物館亦被人縱火破壞。

印度表憂慮 美國讚賞克制 印度外長蘇傑生昨日確認哈西娜在印度，並指對孟加拉的局勢持續感到擔憂。美國白宮發言人回應孟加拉局勢時表示，美國長期以來一直呼籲尊重孟加拉的民主權利，美方敦促孟加拉以民主和包容組建臨時政府，並同時讚賞孟加拉軍方表現克制。在北京，中國外交部指正密切關注孟加拉局勢。作為友好近鄰和全面戰略合作夥伴，中方真誠希望孟加拉國早日恢復社會穩定。本報綜合報道

大批民眾上街慶祝。 哈西娜