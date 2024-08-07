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甘迺迪姪自爆曾玩弄熊屍
美國已故總統約翰‧甘迺迪之姪、美國獨立總統候選人小羅拔‧甘迺迪，周日自爆10年前曾在紐約檢到一條熊屍，並將它擺成被單車撞到的樣子。言論引發爭議，其競選團隊暫未置評。小羅拔‧甘迺迪今年5月自爆曾感染一種大腦寄生蟲，導致嚴重失憶和精神模糊，其後痊愈。（綜合報道）
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