兩岸國際

非洲4國旱災 韓斥資援助

南韓外交部周一宣布，將透過聯合國世界糧食計劃署（WFP），向非洲南部4個國家提供300萬美元（約2,340萬港元）人道主義援助，幫助應對嚴重旱災。非洲南部大部分地區正經歷嚴重旱災，導致農作物大量減產，威脅糧食安全，上述4國已分別宣布進入國家災難狀態和緊急狀態。（綜合報道）
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